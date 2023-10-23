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Giriş Tarihi: 23.10.2023 17:00

Trabzonspor eski Asbaşkanı Nevzat Ergüney son yolculuğa uğurlandı

DHA
Trabzonspor eski Asbaşkanı Nevzat Ergüney son yolculuğa uğurlandı

Trabzon'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonspor eski Asbaşkanı ve Divan Kurulu Üyesi Nevzat Ergüney (73), son yolculuğa uğurlandı.

Trabzonspor'da bir dönem Asbaşkanlık ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan ve Divan Kurulu üyesi olan Nevzat Ergüney, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde dün hayatını kaybetti.

1997-1999 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ergüney için, İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ergüney'in ailesi, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile Divan üyeleri, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve Mustafa Günaydın, siyasiler ve Ergüney'in yakınları katıldı. Namazın ardından Ergüney'in cenazesi Sülüklü mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedildi.

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Trabzonspor eski Asbaşkanı Nevzat Ergüney son yolculuğa uğurlandı
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