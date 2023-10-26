Avrupa Konferans Ligi’nde 3’üncü hafta 1 maç hariç tamamlandı

Beşiktaş'ın yer aldığı D Grubu'nda Club Brugge deplasmanda Lugano'yu 3-1 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve grupta ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin yer aldığı H Grubu'nda ise Nordsjaelland deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Danimarka ekibi bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.

YUSUF YAZICI ATTI, LİLLE KAZANDI

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, A Grubu'nda Slovan Bratislava'yı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 23'üncü dakikada Cavric'in attığı golle 1-0 önde kapattı. 68'inci dakikada Yusuf Yazıcı skora dengeyi getirirken, 82'nci dakikada Cabella, Lille'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

Lugano - Club Brugge: 1 - 3

Bodo Glimt - Beşiktaş: 3 – 1

Fenerbahçe - Ludogorets Razgrad: 3 – 1

Spartak Trnava - FC Nordsjaelland: 0 – 2

Lille - Slovan Bratislava: 2 - 1

Kİ Klaksvik - Olimpija Ljubljana: 3 - 0

Gent - Breidablik: 5 -0

Ballkani - Astana: 1 - 2

AZ Alkmaar - Aston Villa: 1 - 4

Dinamo Zagreb - Viktoria Plzen: 0 - 1

Zrinjski - Legia Varşova: 1 - 2

Genk - Ferencvaros: 0 -0

Fiorentina - Cukaricki: 6 - 0

Eintracht Frankfurt - HJK: 6 - 0

Aberdeen - PAOK: 2 - 3