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Giriş Tarihi: 27.10.2023 00:40

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: 3 maçın sonunda iyi bir durumda değiliz

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: 3 maçın sonunda iyi bir durumda değiliz

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. haftasında Bodo/Glimt'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, ev sahibinin yakaladığı fırsatları değerlendirdiğini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. haftasında Bodo/Glimt'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, ev sahibinin yakaladığı fırsatları değerlendirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vukas, şu ifadeleri kullandı:

"Bodo'yu hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Çok açık oynanan bir mücadeleydi. İki takım da fırsat buldu. Fırsatları değerlendiren taraf Bodo oldu. Mazereti ya da bahanesi olan bir mağlubiyet değil. Rakibimiz şanslarını değerlendirdi. Bodo golü attıktan sonra risk alarak önde yüklendik ve arkada rakibe fırsat verdik. Onlar da kompakt ve sert oynayarak 3 pozisyonu gole çevirip bizi mağlup ettiler. Bodo'nun güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Buraya gelen her takıma sıkıntı çıkaran bir takım. Bunun bilincindeydik. Beklediğimiz gibi güçlü ve sert oynayan bir takım vardı. Bizden daha akıllı oynadıklarını söyleyebilirim. Aldıkları son kararlar ve final pasları bizden daha iyiydi. Rakamlara bakınca bizim de bazı noktalarda daha iyi olduğumuzu görebiliyorum ama futbolda geçerli olan goldür."

Gruptaki iyi durumda olmadıklarını söyleyen Vukas, "3 maçın sonunda iyi bir durumda değiliz. Önümüzde 3 maç daha var. Bu sürede bir şeyleri değiştirebiliriz." dedi.

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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: 3 maçın sonunda iyi bir durumda değiliz
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