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Giriş Tarihi: 26.10.2023 22:38

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev: Fenerbahçe mükemmel bir takım

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev: Fenerbahçe mükemmel bir takım

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3’üncü maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Bulgaristan ekibi Ludogorets’i 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Bulgaristan ekibi Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Georgi Dermendzhiev, "Fenerbahçe mükemmel bir takım. Fakat ben bildiğiniz gibi mükemmeliyetçi biri olmuşumdur, o yüzden daha iyi bir maç çıkartabilirdik. Kaybetmemize neden olan şeyler gollerdi. Beni eskiden de tanıyorsunuz. Ben ne zaman Ludogorets'in başındaysam Liverpool, Real Madrid gibi takımlarla oynarken bile çoğu zaman onlardan üstün bir oyun sergiledik. 3 gol olması bizim için kötü oldu. Biz eşit bir futbol oynadık" dedi.

Sarı-lacivertli ekip için övgü dolu sözler sarf eden Dermendzhiev, "Fenerbahçe inanılmaz bir takım. Çok iyi bir takım. Onlar ne yapıyorsa sadece alkışlayabilirim" ifadelerini kullandı.

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Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev: Fenerbahçe mükemmel bir takım
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