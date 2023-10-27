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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Belgenızle konuşun!

Belgenızle konuşun!

TFF, kulüplerin ortaya attığı iddialar, açıklamalar ve demeçlerle ilgili sert çıktı. “Somut bilgi ve belgelerle TFF-Savcılığa başvurun” vurgusu yapıldı

TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla isim vermeden G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın açıklamalarına ve iddialarına cevap verdi. Tarafsızlığı her şeyin önünde gördüklerini belirten TFF yönetimi, kaos yaratacak açıklamalardan uzak durulmasını isteyip belgesiz bir şekilde açıklama yapılmasına da karşı çıktı. TFF'nin duyurusu şöyle: "Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır. '

KAOS TETİKLENİYOR'
Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla TFF ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte TFF ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir. İddiaların yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve gerekli işlemlerin yapılacağını, karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz."

4 BASAMAK ATLADIK
Türk Milli Takımı, FIFA tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak birden yükselerek 38. sıraya çıktı. Hırvatistan ve Letonya karşısındaki galibiyetlerle EURO 2024'te mücadele etmeye hak kazanan Ay-Yıldızlılar, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken, Ekim 2019'dan sonra ilk kez 4 sıra tırmandı. Ayrıca 1498 puana ulaşarak, ekim ayının ilk 53 basamağındakiler arasında en çok puan toplayan ülke oldu.

100 YILLIK GURUR
TÜRK Milli Takımı'nın tarihindeki ilk futbol maçının üzerinden tam 100 yıl geçti.. Cumhuriyet'in ilanından 3 gün önce, 26 Ekim 1923 günü Taksim Stadı'nda Romanya ile özel maçta karşı karşıya gelen Türkiye, 2-2'lik beraberlikle ilk maçını kayıtlara geçirdi. Tarihteki ilk gollerimiz F.Bahçeli Zeki Rıza Sporel'den 32 ve 50. dakikalarda gelirken takımın başında ise G.Saray'ın kurucusu Ali Sami Yen teknik direktör olarak görev yapıyordu.

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