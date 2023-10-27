El Classico ile başlıyor

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle Real Madrid’de henüz maça çıkmayan ve idmanlara devam eden Arda Güler’in, cumartesi günü Barcelona karşısında sahne alacağı öğrenildi
Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği milli yıldız Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıkların ardından uzun süredir takımla birlikte antrenmanda yer alıyor. Henüz kadroya giremeyen18 yaşındaki futbolcununilk maçı için artık geri sayımageçildi. İspanyol basını, teknik direktör Ancelotti'nin, Arda Güler'e fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmeden forma vermediğini ve bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde Braga'ya karşı oynamadığını yazdı. Milli yıldızın, El Clasicoatmosferini tecrübe etmesiniisteyen İtalyan teknik adamın, Arda'yı cumartesi günü oynanacak Barcelona maçının kadrosuna alacağı öğrenildi. Genç oyuncunun, böylece İspanya'da ilk kez Barça'ya karşı sahne alma şansı doğdu.