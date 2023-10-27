El Classico ile başlıyor

eal Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği milli yıldız Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıkların ardından uzun süredir takımla birlikte antrenmanda yer alıyor.İspanyol basını, teknik direktör Ancelotti'nin, Arda Güler'e fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmeden forma vermediğini ve bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde Braga'ya karşı oynamadığını yazdı.Arda'yı cumartesi günü oynanacak Barcelona maçının kadrosuna alacağı öğrenildi. Genç oyuncunun, böylece İspanya'da ilk kez Barça'ya karşı sahne alma şansı doğdu.