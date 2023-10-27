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Giriş Tarihi: 27.10.2023

El Classico ile başlıyor

El Classico ile başlıyor

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle Real Madrid’de henüz maça çıkmayan ve idmanlara devam eden Arda Güler’in, cumartesi günü Barcelona karşısında sahne alacağı öğrenildi

Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği milli yıldız Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıkların ardından uzun süredir takımla birlikte antrenmanda yer alıyor. Henüz kadroya giremeyen 18 yaşındaki futbolcunun ilk maçı için artık geri sayıma geçildi. İspanyol basını, teknik direktör Ancelotti'nin, Arda Güler'e fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmeden forma vermediğini ve bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde Braga'ya karşı oynamadığını yazdı. Milli yıldızın, El Clasico atmosferini tecrübe etmesini isteyen İtalyan teknik adamın, Arda'yı cumartesi günü oynanacak Barcelona maçının kadrosuna alacağı öğrenildi. Genç oyuncunun, böylece İspanya'da ilk kez Barça'ya karşı sahne alma şansı doğdu.

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El Classico ile başlıyor
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