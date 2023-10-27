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Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:48

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi: Ryan Kent veda ediyor! İşte yeni takımı...

Fenerbahçe’den son dakika transfer haberi: Ryan Kent veda ediyor! İşte yeni takımı...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınına yansıyan habere göre; forma şansı bulamadığı için mutsuz olan futbolcu takımdan ayrılmak istiyorudu. Yıldız futbolcuya talip olan takım ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe transfer haberi ve tüm detaylar.

Süper Lig'deki başarılı performansını sürdürmeye devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Daha önce birçok kez forma şansı bulmakta zorlanan Kent'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Gelen bilgiye göre; takımdaki geleceği merak konusu olan Ryan Kent'in talibi ortaya çıktı. İşte detaylar.

SHEFFIELD UNITED TALİP OLDU

Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kent'e Sheffield United talip oldu.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Sheffield, 26 yaşındaki kanat için ocak ayında Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunacak. Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta süre aldı. Yıldız futbolcu, 1 gol ve 2 asist kaydederek 3 gole direkt katkıda bulundu.

Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Ryan Kent'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi: Ryan Kent veda ediyor! İşte yeni takımı...
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