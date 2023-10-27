Fenerbahçeli Dzeko kalpleri fethetti! "Sonsuza dek Cumhuriyet" jesti... - Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den transfer ettiği Edin Dzeko, performansıyla şaşırtırken son olarak yaptığı jestle de övgülerin odağı oldu. Boşnak futbolcu kulübünün "Sonsuza dek Cumhuriyet" burs adımına katıldı ve Kahramanmaraş'ta bir çocuğun eğitim ihtiyacını karşılayacağını duyurdu. İşte detaylar.

"SONSUZA DEK CUMHURİYET"

Dzeko da kulübün "Sonsuza dek Cumhuriyet" burs adımına katıldı. Boşnak futbolcu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin bir spor kulübünün ötesinde olduğunu yaşayarak gördüm! Bu anlamlı adımın ben de parçası oluyorum. Kahraman şehir Kahramanmaraş'ta bir çocuk da ben okutacağım. Sonsuza dek Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.

