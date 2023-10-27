Galatasaray - Çaykur Rizespor 43. randevuda! Cimbomda mecburi rotasyon kararı...

ICARDI VE ZIYECH KARARI

Bayern Münih sınavıyla sahalara dönen Hakim Ziyech, on bire giriyor. Okan Buruk, tecrübeli yıldızı Rizespor deplasmanında sahaya sürecek. Ziyech, ligdeki oynadığı iki maçta bir gol atmış, bir de asist yapmıştı.

Okan Buruk, sekiz haftalık galibiyet serisine zorlu Karadeniz deplasmanında devam etmek için planlarını yapıyor. Florya'dan gelen bilgilere göre iğneyle oynadığı Bayern sınavında yüksek efor sarf eden Mauro Icardi yarınki mücadelede dinlendirilecek.

Icardi bu sezon oynadığı 16 maçta 15 kez ağları sarsmış, bu gollerin 10'unu ligde kaydetmişti. Süper yıldızın yokluğunda nöbet Barış Alper Yılmaz'da olacak.