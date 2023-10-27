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Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:45

Galatasaray - Çaykur Rizespor 43. randevuda! Cimbomda mecburi rotasyon kararı...

AA
Galatasaray - Çaykur Rizespor 43. randevuda! Cimbomda mecburi rotasyon kararı...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 28-7, gol sayılarında da 99-44 üstünlüğü bulunuyor. Öte yandan karşılaşma öncesi gelen bilgilere göre Okan Buruk, takımla ilgili mecburi rotasyona gidecek. İşte detaylar.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 42 lig maçından 28'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 99 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi. Öte yandan Okan Buruk, Bayern maçından sonra mecburi rotasyon için düğmeye bastı. İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig maçlarında 22. kez Rize'de karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 46 golüne, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verdi.

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FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 42 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 42 maçın 39'unda fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

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ICARDI VE ZIYECH KARARI

Bayern Münih sınavıyla sahalara dönen Hakim Ziyech, on bire giriyor. Okan Buruk, tecrübeli yıldızı Rizespor deplasmanında sahaya sürecek. Ziyech, ligdeki oynadığı iki maçta bir gol atmış, bir de asist yapmıştı.

Okan Buruk, sekiz haftalık galibiyet serisine zorlu Karadeniz deplasmanında devam etmek için planlarını yapıyor. Florya'dan gelen bilgilere göre iğneyle oynadığı Bayern sınavında yüksek efor sarf eden Mauro Icardi yarınki mücadelede dinlendirilecek.

Icardi bu sezon oynadığı 16 maçta 15 kez ağları sarsmış, bu gollerin 10'unu ligde kaydetmişti. Süper yıldızın yokluğunda nöbet Barış Alper Yılmaz'da olacak.

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MECBURİ ROTASYON!

Okan Buruk, yoğun fikstür içerisinde sakatlık yaşanmaması için Rize deplasmanında rotasyona gitmeyi düşünüyor. Özellikle Bayern Münih karşısında büyük efor sarf eden bazı futbolcuların dinlendirilmesi bekleniyor.


Buruk, Kazımcan'ın yerine Angelino, Tete'nin yerine Barış Alper Yılmaz, Zaha'nın yerine ise Mertens'in oynatması bekleniyor. Bayern Münih maçına iğneyle çıkan ve 90 dakika sahada kalan Icardi'nin Rize'ye götürülüp götürülmeyeceği ise bugün belli olacak.

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Galatasaray - Çaykur Rizespor 43. randevuda! Cimbomda mecburi rotasyon kararı...
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