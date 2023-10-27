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Giriş Tarihi: 27.10.2023 18:01

Galatasaray'ın Rizespor kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın Rizespor kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize’ye hareket etti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye hareket etti.

Ligin 10'uncu haftasında Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin Rize yolculuğu başladı. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden maçın oynanacağı Rize'ye gitti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak.

NDOMBELE KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele yer almadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sakatlığına rağmen forma giyen Mauro Icardi, Rizespor maçının kadrosuna da dahil edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu."

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Galatasaray'ın Rizespor kamp kadrosu belli oldu
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