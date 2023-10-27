Hakan Yakın: "Golü hep aradık"

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yakın, mücadelenin tahmin ettikleri gibi geçtiğini vurgulayarak, "Böyle bir maç olacağını biliyorduk. Analizi böyle yaptık. Kasımpaşa topun arkasında bekledi. İlk yarıda duran toptan Kasımpaşa gol attı. İkinci devre bunları konuştuk. İkinci yarı ilk 15 dakika iyi başladık. Yine bizim kabahatimizden gol yedik ve takımın morali bozuldu. Hep golü aradık. Sonunda 3-1 yenildik. İlk devre iyi oynadık. İkinci devre çok riske girdik ve 3-1 yenildik" şeklinde konuştu.