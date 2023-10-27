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Giriş Tarihi: 28.10.2023 00:22

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-1 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-1 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını söyledi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı ilk yarı ve ikinci yarı diye ayırabileceklerini belirtti.

İlk yarıda girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Demirel, bu sene takımlarının ikinci yarılarda sergilediği oyunun aşağı yukarı fark edildiğini kaydetti.

İlk yarıda takımlarının oyuna giremediğini aktaran Demirel, "Kayseri'nin ilerideki ön oyuncularının defans arkası koşularla ya da kenar ortalarla ceza sahasına gireceklerini de biliyorduk. Dediğimiz gibi bir pozisyonda gol yedik ve onun akabinde de 2-3 tane daha pozisyona girdiler. İlk yarı oyun olarak biraz düşük kalan, oyuna giremeyen bir Hatayspor vardı." diye konuştu.

"SKOR ANLAMINDA MAÇI DENGELEYEMEDİK"

İkinci yarıda oyunu kendilerine çevirmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını anlatan Volkan Demirel, şöyle konuştu:

"Bunu biliyorduk ve devre arasında söylemiştim ama ikinci yarının başında kullandıkları tek korner ve golle bizim de buna karşılık bir golümüz olmadığı için skor anlamında 2-0 geriye düştük. Sonrasında yaptığımız oyuncu değişikliklerle, saha içindeki sistemsel değişikliklerle oyuna denge getirmeye çalıştık ki bir penaltı pozisyondan sonra 2-1. Orta, şut veya ceza sahasına girme anlamındaki üstünlüğümüz olsa da skor anlamında maçı dengeleyemedik."

Demirel, Kayserispor'un doğru oyun ve mücadeleyle 3 puan aldığını belirterek, "İlk defa kendi sahamızda Hatay'daki maçlarda dahil geçen sene de ilk mağlubiyetimizi aldık. Geçen hafta da Fenerbahçe maçında, bu seneki ligdeki ilk mağlubiyetimizi almıştık. Bunlardan ders çıkaracağız. Önümüzde bir kupa maçımız var. En iyi şekilde ona hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız
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