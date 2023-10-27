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Giriş Tarihi: 27.10.2023

İsrail’in vahşetıne tepkiler çığ gibi büyüyor

İsrail’in vahşetıne tepkiler çığ gibi büyüyor
İsrail'in Gazze saldırılarına tüm dünyadan tepki yağarken spor dünyasından da büyük eleştiri var. Şampiyonlar Ligi'nde Celtic taraftarı, sahasında ağırladığı A.Madrid maçında Filistin bayrakları ile stadı donatıp İsrail'in saldırılarını kınadı. Liverpool taraftarları da Everton karşılaşmasında Filistin bayrağı açtı. Avrupa Ligi'nde Marsilya-AEK mücadelesinde de İsrail'in vahşetine tepki geldi. Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Fransız Benzema da Gazze için yardım çağrısında bulundu. Alman Mainz kulübü, Filistin'e destek mesajı paylaşan Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bırakarak büyük bir skandala imza attı.

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İsrail’in vahşetıne tepkiler çığ gibi büyüyor
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