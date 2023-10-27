İsrail’in vahşetıne tepkiler çığ gibi büyüyor

İsrail'in Gazze saldırılarına tüm dünyadan tepki yağarken spor dünyasından da büyük eleştiri var. Şampiyonlar Ligi'nde Celtic taraftarı, sahasında ağırladığı A.Madrid maçında Filistin bayrakları ile stadı donatıp İsrail'in saldırılarını kınadı. Liverpool taraftarları da Everton karşılaşmasında Filistin bayrağı açtı. Avrupa Ligi'nde Marsilya-AEK mücadelesinde de İsrail'in vahşetine tepki geldi.Alman Mainz kulübü, Filistin'e destek mesajı paylaşankadro dışı bırakarak büyük bir skandala imza attı.