MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Emre hoca ile ilgili önyargı var

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 Ekim Pazar günü Samsunspor ile Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maç hazırlıkları ve futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pazar günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyetin sembol şehirlerinin takımlarının karşılaşacağını ifade eden Koca, "Bizim yeni bir hoca ile ivme ve seri yakalamamız gerekiyor. Maalesef talihsiz bir şekilde İstanbul'da yenildik, hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyoruz. Bu kadro ile daha iyi yerde olmamız lazım. Samsunspor maçı ile tekrardan güzel bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum" dedi.

"EMRE HOCA İLE İLGİLİ ÖNYARGI VAR"

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımın başındaki ilk 2 haftada 2 sarı kart görmesine ilişkin Koca, "Maalesef 2 maçtır Emre hoca 1'er sarı kart gördü. Ben hakemlerle ilgili bu sezon hiç konuşmadım, ilk defa konuşuyorum. Nihayetinde bu adrenalini yüksek bir oyun. Emre hoca ile ilgili maalesef spor kamuoyunda ve özellikle hakemler nezdinde bir önyargı var. Emre hoca hareketli bir isim ve hareketi kendi oyuncularıyla ilgili talimatlar vererek yapıyor. Adrenalini yüksek olduğu için hakemler tolere göstermiyor. İşin doğası gereği orada atmosfer biraz gerilir. Burada tolere gösterecek olan hakemlerdir. Önyargı ile ve Emre hoca ile ilgili böyle kanaat oluşturulması doğru değil. Atmosferde hareketliliği ile sınırları da aşabilir ama teknik direktörler ve oyuncularla ilgili hakemlerden rica ediyorum, biraz tolereli olsunlar. Hakemlere hareketi doğru bulmuyorum ama atmosferi dikkate alarak kararlar verirlerse hoca motivasyonuyla ilgili sorun ortadan kalkar diye düşünüyorum. Bu anlamda hakemlerden biraz daha anlayış bekliyoruz. Sarı kart veya kırmızı kart cezası verilmesi ile ilgili hakaret olmadığı müddetçe tolere etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bana göre Emre hoca ile ilgili önyargı var. Geçen yıla göre hakem hatalarıyla daha az karşılaşıyoruz. Merkez Hakem Kurulu'nu tebrik ediyorum. Bu anlamda nasıl ki onlar iyi yönettiğinde iltifat ediyoruz, onların gerektiğinde hocamızı ve oyuncularımızı tolere etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"ANADOLU KULÜPLERİ DEVRE ARASINDA CİDDİ MADDİ KRİZ YAŞAYACAK"

Kulüp yönetimi konusunda işin maddi boyutunda zorlandıklarını ve gününün önemli bir kısmının para aramakla geçtiğini ifade eden Koca, şunları söyledi:

"Kulübe her ay 50 milyon lira lazım. 5-6 yıl önce yayın gelirleri 500 milyon dolar olduğunda bir standart belirlenmişti. Hala 500 milyon dolar geliyormuş gibi o sistem işliyor. Şu anda 100 milyon dolar geliyor. Hatta buna bir alt lig de dahil. Bu kulüplerin böyle ilerleme şansı yok. Bütün Anadolu kulüpleri devre arasında çok ciddi maddi kriz yaşayacak. Biz de zorlanıyoruz. Allah'tan bizim yönetimimiz bu anlamda güçlü. Sağ olsun sponsorlarımız var. Buna rağmen çok aşırı zorlanıyoruz. Normalde benim hedefim Ankaragücü'nün lige borçsuz başlamasıydı ama maalesef bunu beklediğimiz gelirler gelmediği için yapamadık. Çok kötü değiliz ama zorlandığımız bir gerçek. Oynadığımız her maçtaki masrafımız 1.5 milyon lira. Galip gelsek 2.7 milyon lira alıyoruz. Bir de bunun primi var. Yayın gelirlerinden gelen paranın kulüplere bir hayrı yok. Bu çözülmeli ve devlet politikasına dönüşmeli. 30 milyonluk bir kitle yönetiliyor futbolda. Avrupa'da başarılı olan ülkeler devletin müdahale etmesiyle çözdü. Başka türlü yaşama şansımız yok."

"NORMALİN 2-3 KATI PARA VERMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

3 büyük kulübün kendi arasındaki rekabetten dolayı ciddi sorunlar yaşandığını vurgulayan Koca, "Özellikle Anadolu kulüpleri sorun yaşıyor. Bizlerin bütçesinin 3-4 katına bazen oyuncu transfer ediyorlar. Bazılarını da oynatmıyorlar. Anaodolu kulüpleri de bu oynamayan oyuncuları kiralamak istiyor. Onlardan kiraladığımıza normalin 2-3 katı para vermek zorunda kalıyoruz. Burada ciddi bir dengesizlik var. Futbol kulüplerin yapısının baştan aşağı revize edilmesi lazım. Futbol arenasında en güçlü olması gereken kulüpler ve yöneticiler en zayıf halka olmuş durumda. Bu futbol politikalarıyla gelişmemiz mümkün değil. Kulübe katkı sağlamayan bir oyuncuya ömür boyu para verilir mi? Futbolcu geliyor oynasın oynamasın bütün parasını alıyor. Alamadığı zamanda FIFA'ya şikayet ediyor. Bir futbolcu bizden menajeriyle örneğin 1 milyon avro istiyor. Bunu üst seviyede oynamak için istemesi lazım. Oynamasa da alıyor. Bu yanlış. Maaşının 3'te 1'ini garanti altına alır ama diğerleri sözleşmedeki maddelerle olmalı. Adam oynamıyor ama parasını alıyor. Bunu genel olarak söylüyorum. Bunu düzeltmediğimiz sürece futbolun gelişme şansı yok" ifadelerini kullandı.