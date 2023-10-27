Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok sakatlık! Alexander Djiku’da kırık tespit edildi...

Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.
Yıldız oyuncu, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. ifadelerini kullanıldı