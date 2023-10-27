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Giriş Tarihi: 27.10.2023 17:57 Son Güncelleme: 27.10.2023 18:21

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok sakatlık! Alexander Djiku'da kırık tespit edildi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok sakatlık! Alexander Djiku’da kırık tespit edildi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

Yıldız oyuncu, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. ifadelerini kullanıldı

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok sakatlık! Alexander Djiku'da kırık tespit edildi...
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