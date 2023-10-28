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Giriş Tarihi: 28.10.2023 15:15

Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor

Alanyaspor sahasında Sivasspor’u konuk ediyor

Süper Lig'de cumartesi gününün açılışında Alanyaspor - Sivasspor maçı oynanıyor. İki takım da geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Karşılaşma öncesi Sivasspor 10, Alanyaspor ise 11. sırada bulunuyor. Alanyaspor - Sivasspor maçının tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'de cumartesi gününün açılışında Alanyaspor - Sivasspor maçı oynanıyor. İki takım da geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Karşılaşma öncesi Sivasspor 10, Alanyaspor ise 11. sırada bulunuyor.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda saatler 16'yı gösterdiğinde başlayacak karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Futbolseverler bu 90 dakikanın heyecanına beIN SPORTS 1 ekranlarından ortak olabilecek.

ALANYASPOR - SİVASSPOR

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Alanyaspor: Ertuğrul, Yusuf, Aliti, Fatih, Hadergjonay, Richard, Novais, Eduardo, Oğuz, Efecan, Cordova
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Samu, Gerson, N'Jie, Koita

Geride bıraktığımız hafta, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçına çıkan Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Alanyaspor, evinde oynadığı son Süper Lig maçında ise Fatih Karagümrük'ü 2-1 geçmeyi başarmıştı. 2 hafta önce sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Sivasspor ise, son maçında deplasmanda Pendikspor'u 3-2 yenmişti.

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Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor
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