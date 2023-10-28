Beşiktaş’ta Masuaku ve Colley şoku yaşanıyor!

Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması yapıldı. Siyah-beyazlı takım, savunmada görev yapan Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun sakatlık yaşadığını açıkladı.

Beşiktaş: "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley'in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir."