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Giriş Tarihi: 28.10.2023 12:14

Beşiktaş'ta Masuaku ve Colley şoku yaşanıyor!

Beşiktaş’ta Masuaku ve Colley şoku yaşanıyor!

Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'e mağlup olan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ve Omar Colley şoku yaşanıyor. Savunmada görev yapan 2 ismin de sakatlık yaşadığı açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması yapıldı. Siyah-beyazlı takım, savunmada görev yapan Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun sakatlık yaşadığını açıkladı.

Beşiktaş: "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley'in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir."

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Beşiktaş'ta Masuaku ve Colley şoku yaşanıyor!
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