Fenerbahçe, Pendikspor maçı için kampa girdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla Pendikspor maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.