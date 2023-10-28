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Giriş Tarihi: 28.10.2023 21:21

Fenerbahçe, Pendikspor maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, Pendikspor maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla Pendikspor maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

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Fenerbahçe, Pendikspor maçı için kampa girdi
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