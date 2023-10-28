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Giriş Tarihi: 28.10.2023 16:05 Son Güncelleme: 28.10.2023 16:31

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak

Lider Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın Pendikspor’a konuk olacak

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Fenerbahçe yarın Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon tüm maçlarını kazanan sarı-lacivertli takım, bu serisini bozmak istemiyor. İki takım da tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da yarın takımdaki yerini alamayacak.

DEPLASMANDA GOL YEMEDİ

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

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Lider Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak
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