Okan Buruk’tan operasyon

Bayern Münih maçında sezonun ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, Süper Lig'e döndü.Çaykur Rizespor'u da yenip maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturmanın peşinde. İcardi'yi dinlendirmeyi düşünen teknik direktör Okan Buruk, taktik çalışmalarda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ı denedi.Tanguy Ndombele, Rize maçı kadrosunda yer almadı. Bu sezon sarı-kırmızılılarda toplam 7 maça çıkan ve sadece 123 dakika sahada kalabilen Fransız orta saha, eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Öte yandan sakatlıkla boğuşan Mauro İcardi kafileye dahil edildi.G.Saray, Rize'de son 5 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Haziran 2020'de sarı-kırmızılılar, 2-0 kaybederken 3 galibiyet ve 1 beraberlikle Karadeniz ekibinin sahasında etkili bir performans ortaya koydu. Öte yandan bu sezon dış sahada 13 puan toplayan G.Saray, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 5 maçlık periyotta lig tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.G.Saray ile 45 maçı geride bırakan ve 36 galibiyet alan Okan Buruk, Süper Lig'de bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik adam durumunda.