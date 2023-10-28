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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Okan Buruk’tan operasyon

Okan Buruk’tan operasyon

Şampiyonlar Ligi dönüşünde Çaykur Rizespor karşısında yorgun savaşçılar kulübeye gidiyor

Bayern Münih maçında sezonun ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, Süper Lig'e döndü. Ligde 8 haftadır kazanan Okan Buruk'un talebeleri, Çaykur Rizespor'u da yenip maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturmanın peşinde. İcardi'yi dinlendirmeyi düşünen teknik direktör Okan Buruk, taktik çalışmalarda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ı denedi. Buruk ayrıca savunma ve orta sahada da rotasyona gitmeyi planlıyor.

TANGUY NDOMBELE KADRODA YOK
Tanguy Ndombele, Rize maçı kadrosunda yer almadı. Bu sezon sarı-kırmızılılarda toplam 7 maça çıkan ve sadece 123 dakika sahada kalabilen Fransız orta saha, eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Öte yandan sakatlıkla boğuşan Mauro İcardi kafileye dahil edildi.

REKOR TAZELEMEK İÇİN SAHADA
G.Saray, Rize'de son 5 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Haziran 2020'de sarı-kırmızılılar, 2-0 kaybederken 3 galibiyet ve 1 beraberlikle Karadeniz ekibinin sahasında etkili bir performans ortaya koydu. Öte yandan bu sezon dış sahada 13 puan toplayan G.Saray, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 5 maçlık periyotta lig tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Aslan, bugün kazanırsa 1996-97 sezonundaki 16 puanlık başlangıcı yineleyecek.

45
G.Saray ile 45 maçı geride bırakan ve 36 galibiyet alan Okan Buruk, Süper Lig'de bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik adam durumunda.

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Okan Buruk’tan operasyon
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