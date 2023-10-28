Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Patrick Kluivert: “Galip geldiğimiz için mutluyuz”
Giriş Tarihi: 29.10.2023 00:32

Patrick Kluivert: “Galip geldiğimiz için mutluyuz”

Patrick Kluivert: “Galip geldiğimiz için mutluyuz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Konyaspor maçının ardından, “İkinci yarı aksiyonları geliştirip golleri bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Geçen haftaki mağlubiyetimizden sonra kendi evimizde kazanmak çok önemliydi, bunun da bilincindeydik. İlk yarı aslında rakibi domine ediyorduk, sadece eksik goldü. İkinci yarı başlamadan önce kendi aramızda konuşurken bitirmemiz gereken aksiyonları bitirmemiz gerektiği konusunda konuştuk. Bizim hatalarımızdan faydalanmaya çalışan bir rakip vardı. İkinci yarı aksiyonları geliştirip golleri bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ ÖNEMLİ BİR GÜÇ"

İç sahada oynadıkları 6 maçı kazandıklarını ancak deplasmanda aynı performansı gösteremediklerini belirten Kluivert, "Kendi evimizde gösterdiğimiz performansı deplasmanda gösteremedik. Birkaç tane düzeltme ile aynı performansı deplasmanda da göstermek için çaba sarf edeceğiz. Önümüzde Sivasspor maçı var. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ancak biz de elimizden gelen performansı göstererek sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızın evimizde bizlere ekstra güç kattığını hepimiz biliyoruz. Her seferinde arkamızda destek verdiler" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'dan dünyaya net mesaj: İsrail sen işgalcisin, örgütsün!
Elon Musk’ın Gazze kararı İsrail’i kızdırdı: Tüm bağlarını kopardılar
Elon Musk’tan olay yaratan ABD-İran paylaşımı... Gazze için internet çağrılarına da yanıt verdi
Netanyahu'dan "Kara harekatı" açıklaması! "Oy birliği ile kabul edildi"
DEVA'dan istifa eden Halis Kahriman Kılıçdaroğlu görüşmesini kabul etti! Babacan'a "Diktatör" dedi
SON DAKİKA! Hamas'tan esir takası açıklaması: Anlaşmaya hazırız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Katliam tankları Gazze'ye böyle girdi
Gazze'deki katliam gecesinden yürek yakan görüntüler! Kadın ve çocuklar böyle feryat etti...
‘Alışverişi doğduktan sonra yaparım’
ARKADAŞINA GÖNDER
Patrick Kluivert: “Galip geldiğimiz için mutluyuz”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA