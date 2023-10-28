SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya durdurulamıyor! Hedef Bayern Münih’in rekoru

BÜLENT TİMURLENK - HEM ARABA HEM SÜRÜCÜ ÇOK İYİ!

Dzeko, Tadic, Fred, Becao, Szymanski ve Livakovic ile Fenerbahçe, yeni bir çehreye büründüğünde bu futbolcuları tanıyanlar için kâğıt üzerinde 'Daha iyi bir transfer dönemi olmamıştı' demek zor değildi. Kabul edelim, İsmail Kartal açıklandığında kimileri suratı ekşiyerek bakmış olabilir. Hocanın önündeki ilk engel, eylül ayındaki milli araya kadar lig maçlarını kazanıp takıma Avrupa'da grup bileti aldırmasıydı. Unutmayalım ki Jesus, Şampiyonlar Ligi bileti yolunda Dinamo Kiev'e elenmiş, F.Bahçe eylüle girmeden Ümraniye ile berabere kalıp, Konya'ya yenilmişti. İsmail Kartal farkı burada. Dizilişi belliydi, taşları yerine oturtunca F.Bahçe, arka arkaya kazanmaya başladı ve 7 galibiyet aldığı gün, Avrupa'da grup aşamasında rakipler belli olmuş ve F.Bahçe'nin kâğıt üzerinde büyük maç kabul edilen Trabzonspor sınavına kadar gaza basacağı düz bir yol vardı. Bu yolu, Fred önderliğinde İsmail'in büyük katkısıyla, rakipleri kendi kalesine pek fazla getirmeden, 90 dakika içinde oyunu rakibe vermeden ve doğrusu pek de zorlanmadan 5. viteste son sürat geçtiler. Elbette ki bundan daha iyi bir sezon başlangıcı olmaz. Şimdi fikstüre baktığımızda kasım-aralık ayında keskin virajlı bir yol var. Otomobil iyi, sürücü iyi ve buna inanmış bir taraftar var.