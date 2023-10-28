Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tevfik Yamantürk başkan adaylığı için kararını açıkladı
Giriş Tarihi: 28.10.2023 14:53 Son Güncelleme: 28.10.2023 15:20

Tevfik Yamantürk başkan adaylığı için kararını açıkladı

Tevfik Yamantürk başkan adaylığı için kararını açıkladı

Beşiktaş'ta Aralık ayında yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi adayların kimler olup olmayacağı netleşmeye başladı. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, yaptığı açıklamada, başkan adayı olmayacağını ifade etti.

Beşiktaş'ta aralık ayınca yapılacak olan başkan seçimi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta aday olması beklenen Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. İşte Yamantürk'ün yaptığı açıklama...

Saygıdeğer Beşiktaşlılar;

10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

Tevfik YAMANTÜRK

BEŞİKTAŞ JK DİVAN KURULU BAŞKANI

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Katliam tankları Gazze'ye böyle girdi
SON DAKİKA | Hamas duyurdu: İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük
Son dakika: Florya'da şarkıcı Emirkan'a saldırı! O anlar kamerada
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gazze'deki katliam gecesinden yürek yakan görüntüler! Kadın ve çocuklar böyle feryat etti...
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: "Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"
Köpeği sallayan kuyruk
Son Dakika İsrail'den Gazze'ye ağır saldırı: Karanlığa gömüp bombaladılar! Soykırımcı zihniyet sınır tanımıyor
Netanyahu sizinle gurur duyuyor!
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Tevfik Yamantürk başkan adaylığı için kararını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA