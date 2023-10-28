Yeniler %22’de kaldı

Yaptığı transferlerle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren G.Saray'da yeni yıldızlar, katkıları ile birbirlerinden ayrıldı. Yenilerden en önemli desteği Davinson Sanchez verdi.İstatistikler de Galatasaray'ın transferlerinden hedeflediği skor katkısını alamadığını gözler önüne serdi. İşte detaylar...Lig ve Avrupa'da toplam 36 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takımda bu gollerin 8'i (yüzde 22) yeni transferlerden geldi. Halil Dervişoğlu ve Zaha ikişer, Tete, Angelino, Ziyech ve Sanchez birer golle toplam 8 defa fileleri sarstı.Sarı-lacivertlilerin lig ve Avrupa'da bulduğu 53 golün 27'sini yeni transferleri kaydetti.