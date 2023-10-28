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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Yeniler %22’de kaldı

MEHMET ÖZCAN
Yeniler %22’de kaldı

Sarı-kırmızılılara bu sezon gelen yıldızlar, tabelayı değiştirmede zayıf kaldı. 36 golün sadece 8’i (%22) yenilerden geldi. Yük, Kerem ve İcardi’nin sırtına binerken Fenerbahçe’de ise ilk dönemini yaşayanların katkısı %51

Yaptığı transferlerle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren G.Saray'da yeni yıldızlar, katkıları ile birbirlerinden ayrıldı. Yenilerden en önemli desteği Davinson Sanchez verdi. Sanchez kısa sürede savunmanın vazgeçilmezi olurken, Kolombiyalı stoper dışındaki isimler henüz beklenen performansı gösteremedi. İstatistikler de Galatasaray'ın transferlerinden hedeflediği skor katkısını alamadığını gözler önüne serdi. İşte detaylar...

ZAHA İLE TETE DÜŞÜK VİTESTE!
Lig ve Avrupa'da toplam 36 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takımda bu gollerin 8'i (yüzde 22) yeni transferlerden geldi. Halil Dervişoğlu ve Zaha ikişer, Tete, Angelino, Ziyech ve Sanchez birer golle toplam 8 defa fileleri sarstı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de ise bu oran yüzde 51. Sarı-lacivertlilerin lig ve Avrupa'da bulduğu 53 golün 27'sini yeni transferleri kaydetti. İcardi ve Kerem'le maçları çözmeye devam eden teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'in bankosu yaptığı Zaha ve Tete'den daha çok gol katkısı istiyor. Ziyech ve Ndombele'den de asistler bekleniyor.

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Yeniler %22’de kaldı
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