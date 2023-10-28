Yeniler %22’de kaldı

Sarı-kırmızılılara bu sezon gelen yıldızlar, tabelayı değiştirmede zayıf kaldı. 36 golün sadece 8’i (%22) yenilerden geldi. Yük, Kerem ve İcardi’nin sırtına binerken Fenerbahçe’de ise ilk dönemini yaşayanların katkısı %51
Yaptığı transferlerle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren G.Saray'da yeni yıldızlar, katkıları ile birbirlerinden ayrıldı. Yenilerden en önemli desteği Davinson Sanchez verdi. Sanchez kısa süredesavunmanın vazgeçilmezi olurken, Kolombiyalı stoperdışındaki isimler henüz beklenen performansıgösteremedi. İstatistikler de Galatasaray'ın transferlerinden hedeflediği skor katkısını alamadığını gözler önüne serdi. İşte detaylar...
ZAHA İLE TETE DÜŞÜK VİTESTE!
Lig ve Avrupa'da toplam 36 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takımda bu gollerin 8'i (yüzde 22) yeni transferlerden geldi. Halil Dervişoğlu ve Zaha ikişer, Tete, Angelino, Ziyech ve Sanchez birer golle toplam 8 defa fileleri sarstı. Galatasaray'ın ezeli rakibiFenerbahçe'de ise bu oran yüzde 51. Sarı-lacivertlilerin lig ve Avrupa'da bulduğu 53 golün 27'sini yeni transferleri kaydetti. İcardi ve Kerem'le maçları çözmeye devameden teknik direktör Okan Buruk, ilk11'in bankosu yaptığı Zaha ve Tete'den dahaçok gol katkısı istiyor. Ziyech ve Ndombele'dende asistler bekleniyor.