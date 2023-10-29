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Giriş Tarihi: 29.10.2023 21:16

Antalyaspor sahasında Başakşehir'i mağlup etti

Antalyaspor sahasında Başakşehir’i mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Antalyaspor, sahasında oynadığı maçta Başakşehir'i Saric'in attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

8'inci dakikada Ömer Toprak'ın orta alanda kaptırdığı topu önüne alan Duarte'nin ceza alanına kadar sürdükten sonra yaptığı vuruşu kaleci Helton kornere gönderdi.

16'ncı dakikada Antalyaspor'da kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Safuri'nin ön direğe ortasına iyi yükselen Saric'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

21'inci dakikada Safuri'nin yine ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Jehezkel'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

40'ıncı dakikada Dennis'in penaltı noktasına ortasında Pelkas'ın yaptığı kafa vuruşunu Antalyaspor kalecisi Helton müthiş kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın pasını alan Buksa'nın ceza sahası dışında rakibini geçtikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruş yandan auta çıktı.

59'uncu dakikada kazanılan topu rakip yarı alana kadar taşıyan Bytyqi, pasını Jehezkel'e verdi. Jehezkel'in ceza alanı içerisinde müsait durumdaki Safuri'ye verdiği pasta oyuncunun vuruşu üstten dışarıya gitti.

Mücadele 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

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Antalyaspor sahasında Başakşehir'i mağlup etti
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