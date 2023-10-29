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Giriş Tarihi: 29.10.2023

El Clasico’ya Jude damgası

El Clasico’ya Jude damgası

Barcelona, İlkay ile öne geçti. 68’de uzaktan harika bir golle beraberliği getiren Jude Bellingham, 90+2’de yine sahne alıp fişi çekti. 20 yaşındaki süper İngiliz, ilk El Clasico macerasında resital sundu

İspanya La Liga'nın 11. haftası sezonun ilk El Clasico mücadelesine sahne oldu. Camp Nou'daki bakım nedeniyle Estadio Olimpico Lluis Companys'ta oynanan karşılaşmayı Real Madrid, yeni transferi Bellingham'ın müthiş golleriyle Barcelona'yı 2-1 yıktı. Katalan ekibi, 6. dakikada öne geçti. Savunmanın hatasını iyi değerlendiren İlkay Gündoğan, karşı karşıya pozisyonda kaleci Kepa'yı avlayıp takımını coşturdu.

ZİRVEYİ BIRAKMADI
Karşılıklı atakların yaşandığı mücadelede 68. dakikada eflatun- beyazlıları bu sezon adeta sırtında taşıyan süper transferi Jude Bellingham sahneye çıktı. 20 yaşındaki İngiliz futbolcu, ceza sahası dışından harika bir şut çıkarıp skoru eşitledi. Maç bu sonuçla bitecek derken genç yıldız 90+2'de Real Madrid'i zafere taşıyıp El Clasico'ya damgasını vurdu. Madrid ekibi, 28 puanla liderliğini sürdürdü, Xavi'nin takımı Barça 24 puanla 3. sırada kaldı.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Avrupa'nın bir numaralı ismi!
Camp Nou yıkılmış, geçici stadyum Montjuic'in tribünlerinde Rolling Stones oturuyor. Real Madrid, Benzema sonrası pivot santrforsuz bu sezon, Barça'da ise Lewandowksi sakatlıktan dönmüş kulübede. Alıştığımız El Clasico tariflerinden çok uzakta ama gençlerin enerji koyduğu çok keyifli bir 90 dakika izledik. İlkay, Man. City günlerinde olduğu gibi takipçiliğiyle fileleri havalandırırken ilk yarıda isabetli şutu olmayan Real Madrid kurt hocası Ancelotti'nin hamleleriyle Barselona'dan 3 puanı cebine koyup döndü Madrid'e. Maçın yıldızı mı? Sadece La Liga'nın değil, bu sezon Avrupa'nın bir numaralı ismi Jude Bellingham. İngiliz oyuncu, tribünde Rolling Stones varken iki golle skoru belirledi ve "Hey Jude" çaldı Madrid'de evlerde: Rolling Stones: 1 Beatles: 2...

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El Clasico’ya Jude damgası
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