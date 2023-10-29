El Clasico’ya Jude damgası

İspanya La Liga'nın 11. haftası sezonun ilk El Clasico mücadelesine sahne oldu. Camp Nou'daki bakım nedeniyle Estadio Olimpico Lluis Companys'ta oynanan karşılaşmayı Real Madrid, yeni transferi Bellingham'ın müthiş golleriyle Barcelona'yı 2-1 yıktı. Katalan ekibi, 6. dakikada öne geçti.karşı karşıya pozisyonda kaleci Kepa'yı avlayıp takımını coşturdu.Karşılıklı atakların yaşandığı mücadelede 68. dakikada20 yaşındaki İngiliz futbolcu, ceza sahası dışından harika bir şut çıkarıp skoru eşitledi. Maç bu sonuçla bitecek derken genç yıldız 90+2'de Real Madrid'i zafere taşıyıp El Clasico'ya damgasını vurdu. Madrid ekibi, 28 puanla liderliğini sürdürdü, Xavi'nin takımı Barça 24 puanla 3. sırada kaldı.Avrupa'nın bir numaralı ismi!Nou yıkılmış, geçici stadyum Montjuic'in tribünlerinde Rolling Stones oturuyor. Real Madrid, Benzema sonrası pivot santrforsuz bu sezon, Barça'da ise Lewandowksi sakatlıktan dönmüş kulübede.İlkay, Man. City günlerinde olduğu gibi takipçiliğiyle fileleri havalandırırken ilk yarıda isabetli şutu olmayan Real Madrid kurt hocası Ancelotti'nin hamleleriyle Barselona'dan 3 puanı cebine koyup döndü Madrid'e. Maçın yıldızı mı? Sadece La Liga'nın değil, bu sezon Avrupa'nın bir numaralı ismi Jude Bellingham. İngiliz oyuncu, tribünde Rolling Stones varken iki golle skoru belirledi veçaldı Madrid'de evlerde: Rolling Stones: 1 Beatles: 2...