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Giriş Tarihi: 29.10.2023 19:55

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Galibiyeti kaçırdık"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: Galibiyeti kaçırdık

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Trabzonspor maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice 100 yıllara. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ve bu vatan için şehit olan herkesi anıyoruz. 20. dakikadan sonra oyun bizim üstünlüğümüzle geçti. Top bizde oldukça oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. İkinci yarı top bizdeydi. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. 2 tane net gol pozisyonumuz vardı. İyi değerlendirebilseydik galibiyetle ayrılabilirdik. 1926 yılında kurulan Karagümrük Kulübü inşallah 100. yılında Avrupa kupalarına giden, tesisi ve sahası olan bir takım olur" diye konuştu.

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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Galibiyeti kaçırdık"
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