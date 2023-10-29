Fenerbahçe deplasmanda coştu! Müthiş seri devam etti...

PENDİKSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Pendikspor, Fenerbahçe karşısına önemli oyuncularından yoksun olarak çıktı. İstanbul ekibinde Oscar Romero, Ahmed Hassan, Emeka Eze ve Fredrik Midtsjö, maç kadrosunda yer almadı.

İKİ TAKIMDAN CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL FORMA

Pendikspor - Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya iki takım da Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel formayla çıktı. Ev sahibi Pendikspor'un kırmızı formasında Türk bayrağının üstünde Atatürk'ün imzası yer alırken, formanın kol kısmında ise 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun' yazısı yer aldı. Fenerbahçe ise klasik çubuklu formasıyla sahada yer aldı. Sarı-lacivertli ekibin formasının ön kısmında Atatürk silüeti yer aldı.

Öte yandan iki takım futbolcuları ve hakemler, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Kutlu Olsun" pankartı ile sahaya çıktı.