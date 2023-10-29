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Giriş Tarihi: 29.10.2023 19:35

Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! Sözleşmesinde flaş detay...

Fenerbahçe’de Szymanski gelişmesi! Sözleşmesinde flaş detay...

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren yıldız oyuncuyu düşük bir rakama bırakmak istemiyor. İşte Szymanski'nin sözleşmesindeki kritik detay...

Fenerbahçe'nin galibiyet serisinin mimarlarından olan Sebastian Szymanski, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin Sarı-Lacivertli kulübe transfer olması aşamasında çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarsk, Polonyalı yıldızın bonservisi Dinamo Moskova kulübünden alınırken 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurtmak istedi.

Ancak menajer Mariusz Piekarsk'ın bu ısrarı Fenerbahçe tarafından sıkı müzakerelerle reddedildi. 24 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almadı.

Bunun ne kadar doğru bir tercih olduğu ise bugünlerde ortaya çıkmış durumda.

DEVLER ŞİMDİDEN PEŞİNE DÜŞTÜ

Szymanskı'nin piyasa değeri 18-20 milyon Euro civarında gösteriliyor. Ancak ilgilenen kulüplere bakıldığında Fenerbahçe oyuncuyu satma kararı aldığını bu rakamın çok daha üzerinde bir rakamı kabul ettireceği kesin gibi.

Szymanski'yi Liverpool ve Napoli gibi kulüpler takibe almış durumda.

Polonyalı yıldız sezon başında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Szymanski bu sezon sarı-lacivertli formayı toplamda 18 maça çıktı.

Yıldız oyuncu takımına 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. (Takvim)

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Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi! Sözleşmesinde flaş detay...
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