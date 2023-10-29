Fenerbahçe’nin rakibi Pendikspor! Maçta peş peşe goller...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ev sahibi takım ise bu zorlu karşılaşmadan puan veya puanlar çıkarma peşinde.

CANLI ANLATIM

Pendikspor 0-3 Fenerbahçe

30' Erdem Canpolat (K.K)

43' İrfan Can Kahveci

65' Dzeko

İLK 11'LER

Pendikspor: Ercan Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Nuno, Gökcan, Vukovic, İbrahim, Endri, Erencan, Halil

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Pendikspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da takımdaki yerini alamayacak.

DEPLASMANDA GOL YEMEDİ

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

PENDİKSPOR'LA LİGDE İLK RANDEVU

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.