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Giriş Tarihi: 29.10.2023 21:18

İrfan Can Kahveci, 9. golüne imza attı

İrfan Can Kahveci, 9. golüne imza attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Pendikspor filelerini de havalandırarak bu sezonki 9. golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu maçta da gol katkısı sağlamaya devam etti. Süper Lig'de üst üste iki lig maçında da fileleri havalandıran İrfan Can, Pendikspor karşısında da takımının 2. golünü kaydederek ligde 5. golüne ulaştı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalma aşamasında da skor katkısı sağlayan 28 yaşındaki orta sahanın bu organizasyonda da 4 golü bulunuyor.

Pendikspor maçında atılan ilk golün de hazırlayıcısı olan İrfan Can, bu sezon sarı-lacivertli formayla 5 asist üretti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan İrfan Can, 78. dakikada yerini Ryan Kent'e bıraktı.

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İrfan Can Kahveci, 9. golüne imza attı
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