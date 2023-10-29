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Giriş Tarihi: 29.10.2023 22:48

Ivo Vieira: Çok iyi bir takıma karşı oynadık

Ivo Vieira: Çok iyi bir takıma karşı oynadık

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ivo Vieira, "Oyunun ilk 20 dakikası iyi başladık. İstediğimiz gibi organize olduk. Sonra kaybettiğimiz topta istemediğimiz gol yedik. Organizasyonu ve oyun kontrolünü kaybettik. İstediğimiz topları yapamadık ve ağır bir yenilgi aldık" dedi.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Vieira, "Elde olan oyuncularla oynamamız gerekiyordu. Oynayanlara da saygı duymak gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Ligde ve Konferans Ligi'nde peş peşe galibiyetler almış takıma karşı oynadık. Zor maçtı" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İki takımın taraftarını da tebrik eden Ivo Vieira, "Burada galip gelen takımın taraftarını tebrik etmek gerekiyor. Kendi taraftarımızı da tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda güzel sonuçlar alıp onları sevindireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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