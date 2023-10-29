Liverpoollu Luis Diaz’ın anne ve babası kaçırıldı

Son yıllarda Kolombiya futbolunun en önemli isimlerinden olan ve Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Luis Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda ve babası Luis Manuel Diaz, La Guajira bölgesine bağlı bir kasaba olan Barrancas'ta kaçırıldı.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde Cumartesi günü araçlarıyla yaşadıkları mahallede seyir halinde olan Luis Diaz'ın anne ve babası, motosikletli ve silahlı kişiler tarafından durduruldu. Saldırganlar, Cilenis Marulanda ve Luis Manuel Diaz'ın aracına binerek çifti kaçırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından bölgedeki emniyet güçleri, Luis Diaz'ın ailesini kurtarmak için operasyon başlattı. Operasyon sonucunda Luis Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda'nın kurtarıldığı açıklandı.