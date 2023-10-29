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Giriş Tarihi: 29.10.2023 14:17

Liverpoollu Luis Diaz'ın anne ve babası kaçırıldı

Liverpoollu Luis Diaz’ın anne ve babası kaçırıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Luis Diaz'ın annesi ve babası, Kolombiya'da kaçırıldı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Barrancas'ta düzenlenen operasyon sonucunda Luis Diaz'ın annesi kurtarıldı. Babasını kurtarmak için çalışmalar devam ediyor" dedi.

Son yıllarda Kolombiya futbolunun en önemli isimlerinden olan ve Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Luis Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda ve babası Luis Manuel Diaz, La Guajira bölgesine bağlı bir kasaba olan Barrancas'ta kaçırıldı.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde Cumartesi günü araçlarıyla yaşadıkları mahallede seyir halinde olan Luis Diaz'ın anne ve babası, motosikletli ve silahlı kişiler tarafından durduruldu. Saldırganlar, Cilenis Marulanda ve Luis Manuel Diaz'ın aracına binerek çifti kaçırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından bölgedeki emniyet güçleri, Luis Diaz'ın ailesini kurtarmak için operasyon başlattı. Operasyon sonucunda Luis Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda'nın kurtarıldığı açıklandı.

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI: ANNE İYİ, BABA GÖZDEN KAYBEDİLDİ
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Luis Diaz'ın annesinin kurtarıldığını sosyal medya hesabından duyurdu:

"Barrancas'ta düzenlenen operasyon sonucunda Luis Diaz'ın annesi kurtarıldı. Babasını kurtarmak için çalışmalar devam ediyor."

Luis Diaz'ın annesiyle ilgili emniyetten yapılan açıklamada ise Cilenis Marulanda'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz ile ilgili yapılan takip hakkında da bilgi verildi ve anneyi kurtarma operasyonu sırasında baba Diaz'ın arabadan indirilerek o bölgedeki bir patikadan geçirildiği ve gözden kaybedildiği belirtildi.

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Liverpoollu Luis Diaz'ın anne ve babası kaçırıldı
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