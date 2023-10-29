Mavi Şimşek evinde rakip tanımıyor

eçtiğimiz hafta Karagümrük deplasmanında beklemediği bir yenilgi yaşayan Yukatel Adana Demirspor, dün evinde karşı karşıya geldiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.Bu sezon evinde oynadığı 9 maçın (6 lig, 3 Konferans Ligi) tamamını kazanan Patrick Kluivert'ın öğrencileri, taraftarını mutlu etti. Bu arada Adana Demirsporlu taraftarların hazırladığı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla mavi-lacivert 100 ve Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının resmedildiği koreografi geceye damga vurdu.