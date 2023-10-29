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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Mavi Şimşek evinde rakip tanımıyor

Mavi Şimşek evinde rakip tanımıyor

Konyaspor’u Niang (2) ve Balotelli’nin golleriyle mağlup ederek 3 puanı alan Adana Demirspor, sahasında resmi maçlardaki galibiyet serisini 9’a çıkardı

Geçtiğimiz hafta Karagümrük deplasmanında beklemediği bir yenilgi yaşayan Yukatel Adana Demirspor, dün evinde karşı karşıya geldiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Dolu tribünler önünde rahat bir oyun oynayan Mavi Şimşekler, 54. dakikada N'Baye Niang ile kilidi açtı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Mario Balotelli 81'de farkı ikiye çıkarırken, 90+3'te Niang penaltıdan bulduğu golle sonucu belirledi. Bu sezon evinde oynadığı 9 maçın (6 lig, 3 Konferans Ligi) tamamını kazanan Patrick Kluivert'ın öğrencileri, taraftarını mutlu etti. Bu arada Adana Demirsporlu taraftarların hazırladığı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla mavi-lacivert 100 ve Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının resmedildiği koreografi geceye damga vurdu.

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Mavi Şimşek evinde rakip tanımıyor
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