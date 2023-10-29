Rosier, Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş, 27 yaşındaki defans oyuncusu Valentin Rosier'in hastalığından dolayı Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekibin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.