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Giriş Tarihi: 29.10.2023 23:01

Selahattin Baki: Geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar

Selahattin Baki: Geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, “Cumhuriyetin ne anlama gelmediğini halen kavrayamayanlar, anlamayanlar var. Geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar. Bunun da tarihte birçok örneği vardır. Cumhuriyete sıkı sıkı lütfen sarılalım” dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yendi. Karşılaşmanından ardından sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde önemli bir engeli daha aştıklarının altını çizen Baki, "Muhteşem taraftarlarımızı, değerli hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Bununla beraber Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına doğru gitmeye saatler kaldı. Şanlı, şeref ve destan dolu bir 100 yılı geride bıraktık. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Düşman işgalinden kurtulduktan cumhuriyetin kuruluşuna ve daha sonrasına ülke tarihine katkıda bulunmuş Fenerbahçe Kulübü olarak şunun da sözünü vermek istiyorum: Daha önce olduğu gibi bundan sonra da Atatürk İlke ve İnkılapları'na ve Cumhuriyet için vatanımız için ön cephede olacağımıza ilelebet bu değerleri koruyacağımıza söz veriyorum" diye konuştu.

"DÜN AKŞAM VE BUGÜN SAHADA YAŞANANLARLA İLGİLİ KULÜBÜMÜZ AÇIKLAMA YAPACAK"

Bugünün anlam ve önemine duyulan saygıdan dolayı futbola girmek istemediğini vurgulayan Baki, "Cumhuriyetin ne anlama gelmediğini halen kavrayamayanlar, anlamayanlar var. Geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar. Bunun da tarihte birçok örneği vardır. Cumhuriyete sıkı sıkı lütfen sarılalım. Dün akşam yaşananlar ve bugün sahada yaşananlarla ilgili hafta içinde kulübümüz açıklama yapacak. Yaşasın cumhuriyet" diyerek sözlerini tamamladı.

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Selahattin Baki: Geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar
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