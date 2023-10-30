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Giriş Tarihi: 30.10.2023 22:46 Son Güncelleme: 30.10.2023 23:17

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Rachid Ghezzal'ın durumuna bakacağız

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Rachid Ghezzal’ın durumuna bakacağız

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların yardımcı antrenörü Hari Vukas, açıklamalarda bulundu. Ghezzal ile ilgili konuşan Vukas, "Rachid'in durumuna bakacağız. Sağlık ekibimiz durumu kontrol edecek." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların yardımcı antrenörü Hari Vukas, açıklamalarda bulundu.

İŞTE VUKAS'IN AÇIKLAMALARI:

"SABIRLI OLDUK"

Öncelikle bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Tüm takımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız sahada her şeyini verdi. Maçın ilk 10 dakikasında kontrol ettik. İlk 10 dakika kalemize geldiler. Ardından onu düzelttik. Sabırlı oynadık. Gaziantep'in defans hattı çok geride, bu takımlara karşı sabırlı olmalısınız. Sabırlı olduk ve golleri bulduk, galibiyeti aldık. Takımı tebrik ediyorum"

"GHEZZAL'IN DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Rachid'in durumuna bakacağız. Sağlık ekibimiz durumu kontrol edecek. Ona göre ne olduğunu bileceğiz. Eric ve Salih sakatlıktan çıktı. İyi durumdalardı ama 90 dakika oynamayacaklarını biliyorduk. Sakatlıktan çıkmalarına rağmen çok iyi performans gösterdiler"

"HOCA ONA GÜVENİYOR"

"Yakup yetenekli ve genç bir oyuncu. Kısa süredir bizimle birlikte. Hocamız da ona güveniyor ve şans verdi. Daha iyi olur umarım."

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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Rachid Ghezzal'ın durumuna bakacağız
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