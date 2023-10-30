Fenerbahçe ile adı anılan Haji Wright için resmi açıklama

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için Haji Wright ile temasa geçtiği iddiaları sonrası Coventry City cephesinden açıklama geldi.
Antalyaspor'un 9 milyon Euro'ya Coventry City'ye sattığı Haji Wright için Fenerbahçe iddiası ortaya atılmıştı.
Fenerbahçe'nin ara Transfer döneminde Michy Batshuayi ile vedalaşması durumunda Haji Wright'ı kadrosuna katmayı düşündüğü öne sürülmüştü.
Hatta Fenerbahçe'nin Haji Wright'ın menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarını sorduğu iddia edilmişti.
HAJI WRIGHT İDDİASINA COVENTRY CEPHESİNDEN CEVAP
Coventry City Teknik Direktörü Mark Robins'e Haji Wright-Fenerbahçe haberleri soruldu. 53 yaşındaki teknik direktör, Sarı-Lacivertlilerin ABD'li forvet ile görüştüğünü net bir şekilde yalanladı.
HAJI WRIGHT'IN SEZON KARNESİ
Haji Wright bu sezon Coventry City ile Championship'te çıktığı 13 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
25 yaşındaki ABD'li forvet, yeni sezon öncesi Coventry City ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.