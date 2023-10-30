Francesco Farioli Fransa’da gündem oldu! Tek namağlup takım...

Ülkemizde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Francesco Farioli, yeni sezon öncesi Nice'in başına geçmişti. Nice kariyerine harika bir başlangıç yapan Francesco Farioli, Ligue 1'de 10 hafta sonunda lider konumda bulunuyor. Öte yandan Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, Ligue 1'de yenilgisiz tek takım durumunda.

İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm:

İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Nice, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

KAZANAN CİTY OLDU

Zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'de haftanın öne çıkan mücadelesinde Manchester City, derbide konuk olduğu Manchester United'ı 26 ve 49. dakikalarda Erling Haaland, 80. dakikada Philip Foden'ın golleriyle 3-0 yendi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Tottenham ise deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Tottenham, 53. dakikada Joel Ward'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, 66. dakikada Heung-Min Son'un fileleri sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. Crystal Palace'ın tek golünü, 90+4. dakikada Jordan Ayew kaydetti.

Arsenal, Eddie Nketiah'ın 28, 50 ve 58. dakikalardaki golleriyle "hat trick" yaptığı maçta ağırladığı Sheffield United'ı 5-0 yendi. Takımın diğer golleri, 88. dakikada Fabio Vieira (penaltı) ile 90+6. dakikada Takehiro Tomiyasu'dan geldi.



Zirve hesapları yapmaya devam eden Liverpool da ağırladığı Nottingham Forest'ı 31. dakikada Diogo Jota, 35. dakikada Darwin Nunez ve 77. dakikada Muhammed Salah'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yendi.



Ligin 10. haftası sonunda 26 puanlı Tottenham lider, 24'er puanlı takımlardan Arsenal ikinci, Manchester City üçüncü, 23 puanlı Liverpool dördüncü sırada yer aldı.



El Clasico'yu Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı



LaLiga'nın 11. haftasında, sezonun ilk "El Clasico" heyecanı yaşandı.



Barcelona, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın golüyle konuk ettiği Real Madrid karşısında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Madrid ekibi, bu sezon hücumcu kimliğiyle öne çıkan İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'ın ikinci devredeki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.