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Giriş Tarihi: 30.10.2023 08:36 Son Güncelleme: 30.10.2023 08:38

Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara hastalığını açıkladı!

Icardi’nin sevgilisi Wanda Nara hastalığını açıkladı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara, bir süredir ortada dolaşan haberlerin ardından katıldığı bir TV programında yakalandığı hastalığı açıkladı.

Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığı ile ilgili konuştu… Arjantinli TV yıldızı, eşi Mauro İcardi'nin G.Saray'a transfer sürecinde bir kontrol sırasında karşılaştığı hastalık belirtilerinin ardından yapılan kontrollerde lösemi hastalığına yakalandığını söyledi.

"LÖSEMİYİM"

"Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum" diyen Wanda Nara, yaşadığı süreci de şöyle anlattı:



"GAZETECİ GÖREVİNİ YAPTI! ŞİKÂYET ETMEYECEĞİM"

"Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var. Ayrıca hastalığın seyrine göre değişen bir tedavi görüyorum. Her hafta sonuçları almaya gittiğimde nefesim kesiliyor. Bu hassas bir konu, özel kalmasını tercih ederdim ama çıkan haberleri de anlıyorum… O yüzden haberi duyuran gazeteciyi şikâyet etmemeye karar verdim. Gazeteci görevini yaptı. O bilgiyi aldıysa yayınlamalıydı."

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Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara hastalığını açıkladı!
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