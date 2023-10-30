Icardi’nin sevgilisi Wanda Nara hastalığını açıkladı!





"GAZETECİ GÖREVİNİ YAPTI! ŞİKÂYET ETMEYECEĞİM"

"Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var. Ayrıca hastalığın seyrine göre değişen bir tedavi görüyorum. Her hafta sonuçları almaya gittiğimde nefesim kesiliyor. Bu hassas bir konu, özel kalmasını tercih ederdim ama çıkan haberleri de anlıyorum… O yüzden haberi duyuran gazeteciyi şikâyet etmemeye karar verdim. Gazeteci görevini yaptı. O bilgiyi aldıysa yayınlamalıydı."