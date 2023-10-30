Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Old Trafford'daki tezahürat, Haaland'ı hırslandırmış!
Giriş Tarihi: 30.10.2023 18:45

Old Trafford'daki tezahürat, Haaland'ı hırslandırmış!

Old Trafford’daki tezahürat, Haaland’ı hırslandırmış!

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Manchester United taraftarlarının babasına yaptığı göndermeli tezahürat için çarpıcı konuştu.

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Manchester United deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Manchester United taraftarlarının Haaland'ın babası Alf Inge Haaland'ın Manchester City'de oynadığı dönemde sakatlanmasına sebep olan Roy Keane lehinde tezahüratlarda bulunmasının kendisini hırslandırdığını söyleyen Erling Haaland, "İnsanlar tribünde bana yönelik 'Keano' tezahüratları yapıyordu. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum." dedi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise maçın ardından, "Haaland ile tezahüratlar hakkında konuşmadım ama Old Trafford'da gol atma konusunda her zaman ayrı bir motivasyona sahip." sözlerini sarf etmişti.

Erling Haaland, Manchester United ile oynanan ve Manchester City'nin 3-0 kazandığı maçta 2 gol 1 asistlik performans göstermişti.

NE OLMUŞTU?

Erling Haaland'ın babası Alf Inge Haaland'ın Leeds United'da oynadığı dönemde Manchester United forması giyen Roy Keane ile araları oldukça gergindi.1997 yılında oynanan maçta Haaland'a çelme takmak isteyen Keane ters bir hamle yapınca sakatlanmış ve çapraz bağları kopmuştu. Ancak Keane'in sakatlığını inandırıcı bulmayan Haaland, Keane'e eğilerek "Kart görmemek için kıvranıyorsun" demişti.

Bunun üzerine ikili arasında başlayan gerginlik, Alf Inge Haaland'ın Manchester City'e transferi sonrası da artarak devam etti. 2001'de oynanan Manchester derbisinde Haaland'ın dizine oldukça sert bir müdahale yapan Roy Keane, baba Haaland'ın futbol kariyerini noktalamasına yol açacak bir sakatlık yaşamasını sağlamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsrail’i eleştirince işten kovuldu
İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya tepki çığ gibi! Evinin önünde protesto edildi: Bize ölüm getiriyor!
Fred için daha önce uyarmıştım!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: EKK toplantısı sonrası FLAŞ açıklama! Yeni adımlar geliyor: İhracat artacak, enflasyon düşecek
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabında tarihi mesajlar: Hiçbir emperyalist güç engelleyemeyecek
Avrupa’nın kalbinde terör propagandası! Cumhuriyet’in 100. Yıl konserine saldırı girişimi!
Fay hattında su ararken buldular! Yetkililere böyle seslendiler: Tedirginiz
Tel Aviv’den gelen uçak infiale sebep olmuştu: Rusya’dan flaş Dağıstan açıklaması
Filistinliler bu dünyadan olamaz, Avatar falan olmalılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Old Trafford'daki tezahürat, Haaland'ı hırslandırmış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA