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Giriş Tarihi: 30.10.2023 11:43

Son dakika: Beşiktaş'ta 100. yıl forması krizi! TFF'ye bildirmeyi unuttular...

Son dakika: Beşiktaş’ta 100. yıl forması krizi! TFF’ye bildirmeyi unuttular...

Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine kulüpler bu hafta maçlara özel formalarla çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da Cumhuriyet'e özel formayla maça çıkması bekleniyordu. Ancak gelen bilgiye göre; Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü formasını TFF'ye bildirmeyi unuttu. İşte detaylar.

Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine kulüpler bu hafta maçlara özel formalarla çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da Cumhuriyet'e özel formayla maça çıkması bekleniyordu. Ancak Siyah-Beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi.

TFF'YE ZAMANINDA BİLDİRİLMEDİ

Ancak Siyah-Beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi.

Bu yüzden yarınki Gaziantep FK maçına beyaz formayla çıkacak. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den özel forma
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçta Cumhuriyet 100. yıl özel çubuklu formayla mücadele etti.

Fenerbahçe de bugün Pendikspor maçına göğsünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olan ve hiçbir yerinde sponsor adı olmayan formayla çıktı.

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Son dakika: Beşiktaş'ta 100. yıl forması krizi! TFF'ye bildirmeyi unuttular...
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