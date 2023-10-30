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Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:23

Son dakika: Fenerbahçe'de Fred ve Becao şoku! Savunmacılar üst üste sakatlandı

Son dakika: Fenerbahçe’de Fred ve Becao şoku! Savunmacılar üst üste sakatlandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz akşam Pendikspor Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertlilere iki sakatlık şoku birden yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalırken sakatlık yaşayan bir diğer isim de Rodrigo Becao oldu. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de iki isim dün akşamki Pendikspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlıkla büyük şok yaşattı. Önce yıldız isim Fred, ardından ise Becao maçın ilk dakikalarında sakatlık yaşayarak taraftarları korkuttu. Maç sonrası açıklama yapan başarılı teknik adam İsmail Kartal ise "Anlayamadığımız sakatlıklar oluyor, bunları çözemiyoruz. Çok şükür ki, kazanıyoruz. Futbolcu grubumuz çok iyi çalıştığı için onları farklı yerlerde oynatsak da istediğimiz sonuçları alıyoruz." ifadelerini kullandı.

FRED VE BECAO ŞOKU!

F.Bahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Kasığından sakatlanan Brezilyalı oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyundan çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal, 9. dakikada Fred'in yerine Miha Zajc'ı sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takımda sakatlık yaşayan bir diğer isim de Rodrigo Becao oldu.

Maçın ilk dakikalarında sakatlanan tecrübeli oyuncu devam etse de ikinci yarıya çıkmadı ve yerini Jayden Oosterwolde'ye bıraktı. İki futbolcunun durumları yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bu arada 84. dakikada kulübeye gelen Samet Akaydın'ın bacağına kramp girdiği ve ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi. Milli stoperin sakatlığı sonrası oyuna giren Crespo stoperde görev aldı. Fenerbahçe'nin Ludogorets ile yaptığı karşılaşmada da Djiku sakatlanmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Fred ve Becao şoku! Savunmacılar üst üste sakatlandı
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