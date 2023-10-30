Son dakika: FIFA’dan Luis Rubiales’e 3 yıl men cezası!

Son dakika haberi: FIFA, Luis Rubiales'i disiplin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl boyunca futbolla ilgili tüm faaliyetlerden men ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales, ülkesinde gelen siyasi ve sosyal baskıların ardından 10 Eylül'de istifa etmişti.

Ayrıca RFEF, 5 Eylül'de Jorge Vilda'yı görevinden aldığını açıklamış, ardından da yeni teknik direktör olarak Montse Tome'yi getirmişti.