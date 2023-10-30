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Giriş Tarihi: 30.10.2023 19:17

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta seçim tarihi erkene alındı!

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta seçim tarihi erkene alındı!

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta daha önceden planlanan seçim tarihi erkene alındı... Siyah beyazlılar, yapılan açıklamaile seçimin 26 Kasım'da yapılacağını belirtti.

Beşiktaş'ta daha önceden planlanan seçim tarihi erkene alındı... Siyah beyazlılar, yapılan açıklamaile seçimin 26 Kasım'da yapılacağını belirtti.

İşte yapılan açıklama:

Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

Bu doğrultuda;

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta seçim tarihi erkene alındı!
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