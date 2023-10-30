Son dakika: Old Trafford’daki tezahürat, Haaland’ı hırslandırmış!

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Manchester United deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Manchester United taraftarlarının Haaland'ın babası Alf Inge Haaland'ın Manchester City'de oynadığı dönemde sakatlanmasına sebep olan Roy Keane lehinde tezahüratlarda bulunmasının kendisini hırslandırdığını söyleyen Erling Haaland, "İnsanlar tribünde bana yönelik 'Keano' tezahüratları yapıyordu. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum." dedi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise maçın ardından, "Haaland ile tezahüratlar hakkında konuşmadım ama Old Trafford'da gol atma konusunda her zaman ayrı bir motivasyona sahip." sözlerini sarf etmişti.

Erling Haaland, Manchester United ile oynanan ve Manchester City'nin 3-0 kazandığı maçta 2 gol 1 asistlik performans göstermişti.

NE OLMUŞTU?

Erling Haaland'ın babası Alf Inge Haaland'ın Leeds United'da oynadığı dönemde Manchester United forması giyen Roy Keane ile araları oldukça gergindi.1997 yılında oynanan maçta Haaland'a çelme takmak isteyen Keane ters bir hamle yapınca sakatlanmış ve çapraz bağları kopmuştu. Ancak Keane'in sakatlığını inandırıcı bulmayan Haaland, Keane'e eğilerek "Kart görmemek için kıvranıyorsun" demişti.

Bunun üzerine ikili arasında başlayan gerginlik, Alf Inge Haaland'ın Manchester City'e transferi sonrası da artarak devam etti. 2001'de oynanan Manchester derbisinde Haaland'ın dizine oldukça sert bir müdahale yapan Roy Keane, baba Haaland'ın futbol kariyerini noktalamasına yol açacak bir sakatlık yaşamasını sağlamıştı.