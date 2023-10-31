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Giriş Tarihi: 31.10.2023

36 yaşındaki yıldız, Ballon d’Or’a doymuyor! Messi’nin 8. harikası

36 yaşındaki yıldız, Ballon d’Or’a doymuyor! Messi’nin 8. harikası

Ronaldo’nun aday gösterilmediği ödülü, Arjantin ile Dünya Kupası’nı kaldıran Tangocu aldı. 8. kez aynı mutluluğu yaşayan Messi, rekorunu da geliştirdi

Avrupa futbolunun en prestijli ödülü olarak gösterilen ve France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or, dün Paris'te sahibini buldu. Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lionel Messi, en büyük favori olarak girdiği törende 8. kez zafere uzandı. Kariyerini ABD takımı Inter Miami'de sürdüren 36 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu ödülü 7 defa kazanmıştı. 5 kez bu mutluğu yaşayan Cristiano Ronaldo ise sıralamanın dışında kaldı ve aday gösterilmedi. F.Bahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic'in de aday olduğu Lev Yaşin Yılın Kalecisi ödülünü, Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez aldı. Hırvat eldiven ise 7. sırada kaldı. Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi, Haaland oldu. 21 yaş altı en iyi oyuncu ise Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham seçildi.

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36 yaşındaki yıldız, Ballon d’Or’a doymuyor! Messi’nin 8. harikası
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