36 yaşındaki yıldız, Ballon d’Or’a doymuyor! Messi’nin 8. harikası

Avrupa futbolunun en prestijli ödülü olarak gösterilen ve France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or, dün Paris'te sahibini buldu. Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lionel Messi, en büyük favori olarak girdiği törende 8. kez zafere uzandı. Kariyerini ABD takımı Inter Miami'de sürdüren 36 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu ödülü 7 defa kazanmıştı.ise sıralamanın dışında kaldı ve aday gösterilmedi.Hırvat eldiven ise 7. sırada kaldı. Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi,oldu. 21 yaş altı en iyi oyuncu ise Real Madrid'in genç yıldızıseçildi.