Aksaray’ı 3 golle geçen Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. turda

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck (Dk. 46 Gökhan Gül), Omeruo (Dk. 46 Hajradinovic), Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 71 Sarp Yavrucu), Saddiki, Ben Ouanes (Dk. 60 Taylan Aydın), Emre Yeşilyurt, Selim Dilli, Erdem Çetinkaya, Fall (Dk. 46 Gomis)
Motolux 68 Aksaray Belediyespor: Ogün Karakaya, Erşan Yaşa (Dk. 46 Yasin Abdioğlu), Bedirhan Özyurt, Emrah Taysı, Hakan Özkan, Efe Niyazi Kurtulmuş (Dk. 74 Osman Bayrak), Serkan Gürses, Erol Zöngür (Dk. 60 Uğur Aygören), Berkay Tanır (Dk. 46 Fatih Somuncu), Cihan Aydın (Dk. 87 Atamer Bilgin), Alpay Aldemir
Goller: Dk. 21 Yasin Özcan, Dk. 29 (Penaltıdan) Winck, Dk. 45+2 Selim Dilli (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 26 Hakan Özkan (Motolux 68 Aksaray Belediyespor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
21. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Selim Dilli'nin soldan kullandığı korner atışında, altıpas önünde Yasin Özcan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
29. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Yasin Özcan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Erşan Yaşa'nın müdahalesiyle dışarı çıktı. Hakem İlker Yasin Avcı, Erşan Yaşa'nın topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Winck, meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.
45+2. dakikada Kasımpaşa bir gol daha attı. Ben Ouanes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Dilli, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-0
Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.