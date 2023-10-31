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Giriş Tarihi: 31.10.2023 14:12

Avustralya, 2034 FIFA Dünya Kupası adaylığından çekildi

AA
Avustralya, 2034 FIFA Dünya Kupası adaylığından çekildi

2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliğinde Avustralya'nın çekilme kararı almasıyla, Suudi Arabistan adaylık başvurusunda bulunan tek ülke konumuna geldi.

Avustralya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Tüm faktörler göz önüne alındığında, 2034 Dünya Kupası adaylığından çekilme kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

Turnuvanın ev sahipliği için adaylık başvuru süresinin dolmasına saatler kala, Avustralya'nın bu kararının ardından Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası'nı düzenleme talebinde bulunan tek ülke oldu. İtalya ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortak ev sahipliği yapacak Türkiye'nin futbol federasyonu, 9 Ekim'de 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği için resmi adaylık başvurusu yapan Suudi Arabistan'a destek vereceğini duyurmuştu.

Son yıllarda futbola yaptığı yatırımlar ve tanınmış uluslararası yıldızları ligine katmasıyla adını duyuran Suudi Arabistan, 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'nı düzenlemek için de başvuruda bulunmuştu. Suudi Arabistan, bu turnuvaya ev sahipliği sürecinde yine Avustralya ile yarışıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da birer maçın oynanacağı 2030 Dünya Kupası'na ise Portekiz, İspanya ve Fas ev sahipliği yapacak.

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Avustralya, 2034 FIFA Dünya Kupası adaylığından çekildi
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