Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta başkan adayları, 1 Kasım'dan itibaren dilekçelerini sunabilecek
Giriş Tarihi: 31.10.2023 17:11

Beşiktaş'ta başkan adayları, 1 Kasım'dan itibaren dilekçelerini sunabilecek

AA
Beşiktaş’ta başkan adayları, 1 Kasım’dan itibaren dilekçelerini sunabilecek

Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacak isimler, yarından itibaren dilekçelerini divan başkanlığına sunabilecek.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 26 Kasım-3 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulunda tüzüğümüzün 35. maddesi içeriğinde olan 'Başkan adayı olabilmek için genel kurula katılma hakkına sahip en az 250 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi divan başkanlık kuruluna önermesi gerekir' hükmü gereği başkanlık öneri dilekçelerini divan başkanlık kurulumuza vermek isteyen üyelerimiz, şahsen ve kimlik ibrazı ile 1 Kasım 2023 Çarşamba gününden itibaren hafta içi 13.30-16.30 saatlerinde Tüpraş Stadyumu kulüp binasında bulunan divan başkanlık kurulumuza öneri dilekçelerini teslim edebilirler."

EN ÇOK OKUNANLAR

Resepsiyona damga vuran görüntünün gizemi çözüldü... Heleva Başkan Erdoğan'a ne dedi?
Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecek
Ev ve araç sahipleri dikkat! O uygulama yasaklanıyor: Yarın yürürlüğe giriyor...
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
SON DAKİKA | Bahçeli: Yeni yüzyılda zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Unutursak yüreğimiz kurusun!
NUN Okulları öğrencilerinden Filistin farkındalığı
200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta başkan adayları, 1 Kasım'dan itibaren dilekçelerini sunabilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA